Белоруска о Лукашенко: Он отстал на много лет 11 17.06.2020, 17:53

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Валерия Кременецкая

Наша страна держится на плаву только благодаря нам, белорусам.

Белоруска Валерия Кременецкая публиковала эмоциональный пост в «Фейсбуке», в котором жестко обратилась к Лукашенко:

«Как руководитель и менеджер, я с уверенностью могу сказать: вы отстали на много лет.

Принципы современного эффективного менеджмента - это:

- уважение

- свобода мнений и идей

- постоянная подготовка новых лидеров

- баланс эффективности и социальной ответственности

- равные права и возможности вне зависимости от гендера

И ни одно из них Лукашенко не обеспечивается в нашей стране: угрозы и насилие, отсутствие сильных лидеров и эффективности, непрозрачность экономических, социальных и политических результатов.

В последние дни вы подвели черту в своем мнении о народе Беларуси и, в частности, о женщинах.

Численность женщин в Беларуси, если вы не знали, составляет 5,1 млн, или 53,4% общей численности населения. В городах и поселках городского типа проживает подавляющее большинство женщин (79%). И если наша Конституция и ваше правительство не подходят для большинства населения страны - то, кажется, пора их пересмотреть.

Пока наша страна держится на плаву только благодаря нам, белорусам. Это мы работаем на заводах, создаем креативные пространства, рассказываем за границей, что Беларусь - это не "последняя диктатура", а классная страна. Но это не благодаря вам, это вопреки вам и вашему "менеджменту".

Вы назвали нас народцем. Что ж, нас не очень много - но нас хватает, чтобы обеспечить эту страну, а еще себя, своих близких и не только. Например, чтобы защищать животных, поддерживать одиноких пожилых людей и тех, кто потерял близких во время пандемии, и тех, кто нас лечит и спасает. А еще мы обеспечиваем деньгами вас, выбранное вами правительство и других неизвестных нам людей.

Вы знаете, как мучительно тяжело женщине проходить всю подготовку к ЭКО? Сколько это денег, сил, боли, уколов, осмотров, процедур? Так вот, мы не свиноматки, мы женщины, у которых есть права, есть силы и мужество, чтобы не только рожать детей в нашей стране, но еще и работать наравне с мужчинами - и вносить в бюджет нашей страны приличную сумму денег за счет наших налогов.

Я, пожалуй, на этом закончу. У меня множество вопросов к вам, как к менеджеру - и еще больше, как к человеку.

И ни я, ни моя страна - не ваша собственность.

Давайте перестанем бояться, давайте говорить, что болит и где нужно исправлять - давайте объединяться. Я за любовь, мир и развитие, которого мы достойны».