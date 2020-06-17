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Борис Джонсон попал в ДТП

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  • 17.06.2020, 18:06
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Борис Джонсон попал в ДТП
Машина с Борисом Джонсоном попала в ДТП
фото: epa/upg

Машина с британским премьером попала в аварию в центре Лондона.

В центре Лондона, Великобритания, премьер-министр Борис Джонсон попал в ДТП. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии премьера в среду, 17 июня, передает korrespondent.net.

"Премьер находился в машине, никто не пострадал", - сказал спикер.

Очевидцы утверждают, что водителю машины, в которой находился премьер, пришлось резко затормозить после того, как на дорогу выбежал участник митинга курдов.

Тогда следовавший за машиной премьера автомобиль охраны натолкнулся на нее, слегка помяв бампер. Виновника ДТП задержали правоохранители.

фото: EPA
фото: EPA
фото: EPA

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