Завтра в Беларуси ожидается до +31 градуса 17.06.2020, 18:08

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Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.

18 июня в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При грозах местами прогнозируются сильные ливни и град. Ветер будет восточный, юго-восточный — ночью слабый, днём умеренный. При грозах днем местами ожидаются шквалистые порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Например, гроза с сильным ливнем и шквалистым ветром прогнозируется на четверг в Минске.

Ночью термометры покажут 14-20 выше нуля, днем будет + 24...+29. По северо-востоку ожидается 30-31 тепла.