Европа стала крупнейшим рынком СПГ в мире 17.06.2020, 18:34

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Фото: ИА Regnum

Страны Европы обошли Китай и Японию.

Пока весь мир следил, как азиатские гранды менялись местами в рэнкинге мировой газовой статистики (Китай в 2017 году обошел Южную Корею по объему покупки СПГ, а в среднесрочной перспективе точно обойдет Японию), Европа резко нарастила покупки СПГ, став главным рынком этого вида топлива, передает interfax.by.

Как следует из данных ежегодного статистического обзора мировой энергетики BP, страны Европы в совокупности в 2019 году увеличили импорт СПГ до 119,8 млрд куб. м с 71,5 млрд куб. м.

Япония сократила закупки до 105,5 млрд куб. м со 113 млрд кубов, Китай нарастил до 84,8 млрд куб. м с 73,5 млрд куб. м.

Мировая торговля СПГ в 2019 году выросла до 485,1 млрд куб. м с 431 млрд куб. м.

Мировой рынок СПГ вырос на 4,9%, что более чем вдвое превышает средний показатель за последние 10 лет, отмечает BP. При этом трубопроводные поставки сократились на 1,7%, или 9 млрд куб. м - в том числе на европейском рынке поставки СПГ частично вытеснили поставки из России и Северной Африки, отмечают авторы обзора.

На стороне предложения Австралия (104,7 млрд куб. м и 91,8 млрд куб. м) все ближе подступает к лидеру Катару (107,1 млрд куб. м и 104,8 млрд куб. м), почти повторив его результат 2018 года.

США экспортировали 47,5 млрд куб. м СПГ (28,4 млрд куб. м), обойдя Малайзию и став третьим по объему поставщиком СПГ в мире. В 2019 году в Европу пришло 18,3 млрд куб. м американского СПГ по сравнению с 3,9 млрд куб. м в 2018, при этом почти обнулились поставки в Китай.