Биржевые цены на бензин в России взлетели до исторического рекорда 17.06.2020, 18:48

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Фото: РИА Новости

За два месяца АИ-95 подорожал почти на 54%, АИ-92 - на 40%.

Биржевые цены на бензин в России продолжают расти на фоне отмены коронавирусного карантина и решения правительства ввести запрет на импорт дешевого топлива, finanz.ru.

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в среду стоимость Аи-95 достигла рекорда за все время наблюдений.

Сделки заключались по цене 56 751 рубль за тонну, что выше даже вершин кризисного 2018 года: тогда на фоне увеличения акцизов цены взлетали до 56,3 тысячи рубля. С начала июня 95-й бензин подорожал на 9%, а за два месяца - на 54%, следует из биржевых данных.

АИ-92 дорожает чуть медленнее, однако и он в цене приблизился в рекордам 2-летней давности. На среду тонна стоила 49679 рублей - на 40% дороже, чем в конце апреля.

На внебиржевом рынке 92-й продается уже дороже 50 тысяч рублей за тонну впервые с октября 2018 года.

Причин, которые могли бы остановить рост цен, на рынке не видно, рассказали «Интерфаксу» трейдеры: 95-го бензина на бирже явно не хватает, а спрос на него продолжает расти из-за отмены отмены ограничений по Covid-19.

25 мая, напомним, премьер-министр подписал постановление о введении временного запрета на ввоз в РФ импортного топлива: бензин, дизтопливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли будет запрещено закупать за рубежом до 1 октября.

Власти перекрыли дорогу дешевому импортному бензину, который хлынул в Россию в апреле после того, как рухнули цены на нефть. Поставки белорусского бензина в Россию взлетели в 200 раз, до 40,1 тысячи тонн, причем топливо поступало не только в приграничные Смоленскую и Брянскую область, но и в целый ряд других регионов России, от северо-западных до южных. В Мурманской области топливо небольшими партиями начали закупать в Норвегии.

Импортное топливо стало дешевле российского, а ответное снижение цен оказалось не по карману российским нефтяникам, которые платят в бюджет РФ отчисления по демпферному механизму.

В апреле их доля в оптовой цене топлива в доходила до 40%. С импортного топлива демпфер не платится, а ввозная пошлина составляет лишь 5%.

Фактически, выплаты по демпферу обеспечивают российские потребители, пишут аналитики Argus Media: он как «налог» зашит в цену топлива.

По итогам года бюджет получит 8,3 млрд долларов (почти 600 млрд рублей) в рамках механизма демпфера и обратного акциза, из-за значительной разницы между ценами экспортной альтернативы и базовыми ценами на бензин и дизтопливо, а также снижения ставки обратного акциза, подсчитали в Argus.

Эти деньги нужны правительству, чтобы компенсировать провал нефтегазовых доходов на сумму порядка 50 млрд долларов, большая часть из которых будет обусловлена сокращением поступлений НДПИ и выплат экспортной пошлины. «Эти потери лишь частично будут компенсированы девальвацией. В рублевом выражении потери могут составить приблизительно 1,8-3,3 трлн рублей в зависимости от сценария», - подсчитали в агентстве.