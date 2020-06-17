Депутаты Европарламента поддержали белорусов 7 17.06.2020, 19:21

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фото: телеграм-канал «Баста!»

Они потребовали немедленного освобождения политзаключенных.

Депутаты Европейского Парламента поддержали белорусов, передает телеграм-канал «Баста!».

Исабель Бенджумеа из Испании, Пятрас Ауштрявичюс из Литвы, Иван Штефанец и Мириам Лексманн из Словакии потребовали освобождения Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Павла Северинца, Максима Винярского и других политиков и активистов.

фото: телеграм-канал «Баста!»

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