В Польше компании, вкладывающие в свое развитие, не будут платить подоходный налог 1 17.06.2020, 19:28

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Фото с сайта wyborcza.biz

Новая налоговая модель охватит около 97 процентов компаний.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал, что в Польше будет введен так называемый эстонский CIT (Corporate Income Tax) — подоходный налог с предприятий. Новая модель предполагает, что компаниям не придется платить налог на прибыль, если они тратят эти средства на дальнейшие инвестиции и развитие, передает «Радио Польша».

В Эстонии эта налоговая система действует уже 20 лет. В Польше она охватит около 97 процентов компаний, то есть подавляющее большинство, — отметил премьер-министр Матеуш Моравецкий: «Компании с оборотом до 50 млн злотых (11 млн 363 тыс. евро) не придется платить CIT, пока не начнет получать прибыль. Любой предприниматель, который решит инвестировать и развиваться, будет иметь для этого идеальные условия. Это касается как польских, так и иностранных компаний, ведущих бизнес в Польше».

Изменения в налоговой системе вступят в силу с нового года. Для государственного бюджета на первом этапе это будет стоить около 5 миллиардов злотых (более 1 млрд 136 млн злотых) в связи со снижением доходов от CIT.