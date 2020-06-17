Житель Солигорска: Все у нас получится 17.06.2020, 19:32

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Житель Солигорска поделился впечатлением от встречи с Виктором Бабарико.

Слова солигорчанина приводит телеграм-канал “Баста!”.

"Только что вернулся со встречи с Виктором Бабарико в Солигорске, - пишет он. - Невероятная атмосфера, никогда у нас в городе такого не было. Несколько сотен людей, важные вопросы, разумные и взвешенные ответы. Именно такие события укрепляют уверенность, в том, что все у нас получится.

Но и расслабляться не стоит. Хорошо, что люди про это помнят. Когда-то наши шахтеры в Минск ходили справедливости добиваться. Такие предложения звучали и сегодня.

Путь к победе будет тяжелым, нужно готовиться и к выходам на улицы, и к забастовкам, и к мирному стоянию на площадях по всей стране. Уверен, что Виктор Дмитриевич это хорошо понимает. Удачи ему! Удачи нам всем!"

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