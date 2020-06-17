Виктор Бабарико: Представьте, что поддержать меня придет 300 тысяч человек 2 17.06.2020, 19:38

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Фото: viktarbabarykaofficial/ Instagram

Политик уверен в успехе.

Выдвигающийся кандидатом в президенты Виктор Бабарико в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил:

— Мы собрали и будем подавать больше 300 тысяч. И если по каким-то — я даже не представляю по каким — причинам может произойти наша нерегистрация, то у нас есть несколько вариантов развития событий. Начиная с того, что мы будем оспаривать это решение в суде. У нас есть убедительные доказательства соответствия всех процедур, которые мы прошли. Представьте, что придет [поддержать] 300 тысяч человек. Белорусы в этом отношении спокойные люди, всё будет нормально.