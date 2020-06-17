«Три дня ждали терапевта, два дня – скорую» 17.06.2020, 19:54

фото: video grab

На родине Шойгу больницы не справляются с наплывом пациентов, в Кызыле появилось отдельное кладбище.

В республике Тыва заболеваемость коронавирусом сейчас примерно в два раза выше, чем в целом по стране. По официальным данным на 16 мая, там зарегистрирован 2761 заболевший, умерло два человека. Однако местный телеканал утверждает, что в реальности погибших больше, пишет currenttime.tv.

Елизавета Игнатьева уже несколько дней дежурит под окнами терапевтического корпуса Республиканской больницы №1 в Кызыле. 13 июля сюда в отделение для коронавирусных больных госпитализировали ее отца. Мужчине 74 года, у него поражено 75% легких. Госпитализации мужчина ждал пять дней: медики в Тыве перегружены. В последнее время отец Елизаветы не выходит на связь.

"Три дня мы ждали терапевта, два дня ждали скорую. Потом 12-е число было – праздники", – рассказывает Елизавета Игнатьева.

Связи с отцом у нее сейчас нет, на телефон горячей линии больницы она дозвониться не может. Отец какое-то время звонил с телефона соседа по палате, но теперь не может говорить сам.

"И вот он в последний раз с соседского телефона позвонил, сказал: "Я пожилой человек. Я уже пожил. Берегите себя". Это вот что? Или не надо было его везти, если здесь такие условия, – плачет Елизавета. – Сказали, у этой больницы, у этого госпиталя самое лучшее оснащение. Но сейчас что я слышу: в палате звонят его соседи, говорят, кислорода нет в больнице. Ему дали кислорода за сутки всего на 20 минут и забрали. Сказали, что кислорода не хватает".

фото: video grab

Похожую ситуацию описывает еще одна жительница Кызыла Кира Салчак. У нее на днях умерли дядя и свекровь. В больницу оба попали уже с серьезным поражением легких. Спасти родственников не удалось – они скоропостижно скончались. Свекровь ждала пять часов приезда скорой помощи, затем еще столько же – приема медиков в больнице. Ночевать ей пришлось в коридоре.

"На кушетке просто матрас был постелен, и она там лежала. И она даже лежать и сидеть не могла из-за того, что ей трудно было дышать", – рассказывает Кира Салчак.

Коронавирус был выявлен и у свекрови, и у дяди Киры Салчак. Но в свидетельствах о смерти сказано, что мужчина умер от диабета, женщина – от почечной недостаточности. В статистику смертей от COVID-19 они не попали. При этом родственников заставили хоронить умерших в закрытых гробах.

"По интернету некоторые люди умные пишут, что это вранье, что нет этой болезни. Я написала нескольким людям, не от злости, конечно же: "Вот поверите, когда у вас родной человек либо близкий человек заболеет", – признается Кира.

фото: video grab

Телекомпания "8 канал Тыва" – одно из немногих СМИ, кто рассказывает о подобных историях. Журналистка Альмира Сенди говорит, что на ее страницу в соцсетях со всей республики приходят сообщения о тех, кто не попал в статистику смертей от коронавируса.

"Когда мне написал один человек, я призадумалась. Но когда мне уже систематически стали приходить все эти сообщения. я подумала, что все-таки это имеет место быть. В официальных источниках каждый день пишут, что только два летальных случая. По моим подсчетам, их более 10, это уже однозначно", – говорит журналистка.

фото: video grab

Родственники умерших рассказывают, что хоронить погибших их заставляют в Кызыле. На новой территории, отдельно от кладбища, Альмира Сенди нашла этот участок. Сейчас там уже 26 могил.

"Писали о том, что туда привозят тела люди в специальном обмундировании, что посыпают могилу хлоркой, то есть дезинфицируют. Потом еще и сверху тоже посыпают, – рассказывает Альмира Сенди. – Мы, к сожалению, не можем подтвердить однозначно, что это место для тех, кто умер от коронавируса. Но люди говорят, что именно там они хоронят своих родственников".

Журналисты и семьи заболевших пытаются добиться ответа от республиканских властей и медиков, почему те не причисляют к коронавирусной статистике пациентов с сопутствующими заболеваниями. Елизавета Игнатьева говорит, что отец не беспокоился о заболевании, так как официальная статистика смертности была низкой. Сейчас женщина пытается добиться качественного лечения, но из-за большого количества пациентов сделать это непросто.