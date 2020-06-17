В Сейме Польши поддержали белорусских активистов 17.06.2020, 20:03

Фото: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej / Facebook

Комиссия по иностранным делам польского Сейма приняла заявление.

17 июня Комиссия по иностранным делам польского Сейма приняла заявление в поддержку политзаключенных и репрессированных в Беларуси, передает «Радыё Свабода».

«Мы призываем власти в Минске немедленно прекратить преследование и освободить всех осужденных и арестованных», - написала комиссия, выразив солидарность с жертвами репрессий и их семьями.

В заявлении депутаты польского Сейма просили Министерство иностранных дел Польши защищать репрессированных лиц, находящихся в заключении в Беларуси. В этом контексте в заявлении упоминаются четырнадцать человек.

«Мы также ожидаем, что, учитывая масштабы нарушений гражданских прав и демократических свобод, польское правительство будет продолжать оказывать поддержку неправительственным организациям гражданского общества в Беларуси, особенно местным инициативам, организациям, выступающим за независимость, и проевропейским организациям и организациям по правам человека», - сказали в Комитете по иностранным делам нижней палаты польского парламента.