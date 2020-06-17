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Коронавирус выявлен на предприятии в Витебске

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  • 17.06.2020, 20:12
  • 1,712
Коронавирус выявлен на предприятии в Витебске
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: KP.BY

Все сотрудники РУП «Институт недвижимости и оценки» – контакты первого уровня.

Вспышка коронавируса в витебском филиале РУП "Институт недвижимости и оценки". Все сотрудники – контакты первого уровня, передает телеграм-канал “Баста!”.

"В витебском филиале "Института недвижимости и оценки" положительный тест на коронавирус у одной из сотрудниц. Так как нас всего 12 человек, мы все являемся контактами первого уровня", - сообщил один из работников.

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