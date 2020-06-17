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Президент Чехии не приедет в Москву на парад Победы

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  • 17.06.2020, 20:52
  • 1,710
Президент Чехии не приедет в Москву на парад Победы
Милош Земан

Решение главы чешского государства связано с пандемией коронавируса.

Президент Чехии Милош Земан не приедет в Москву на парад Победы, сообщил пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек, передает РБК со ссылкой на издание Seznam Zprávy.

По словам Овчачека, решение главы государства связано с пандемией коронавируса. «Господин президент сожалеет, что не может присутствовать на праздновании Победы во Второй мировой войне из-за мер, связанных с пандемией коронавируса», — сказал он.


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