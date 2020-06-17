«Супруг вторую неделю ходит на работу и заражает окружающих» 17.06.2020, 21:06

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Ивановская ЦРБ

иллюстрационное Фото с сайта 131.by

Белорусу с явными признаками СOVID-19 отказали в обследовании.

В редакцию Медиа-Полесья обратилась жительница г. Иванова Ирина (фамилия для редакции). Муж Ирины работает на предприятии. Вместе с ним в одном кабинете находится ещё 4 человека, у которых подтвердился коронавирус.

— У троих коллег, которые работают с супругом в одном кабинете, подтвердился коронавирус. Они находятся в больнице, им тесты сделали. Ещё у одной коллеги диагноз пока не подтвердился, но её муж уже болеет. При этом мужа не изолируют.

— Неделю назад, в понедельник 8 июня, мой муж перестал ощущать запахи и вкус продуктов. Он сразу же пошёл в Ивановскую поликлинику. Ни тестов, ни обследований не сделали. Так как температуры у него не было, ему сказали, что он здоров и отправили на работу. Во вторник, 16 июня, муж опять пошёл к врачу. Терапевт ему сказал: «У вас нет ни температуры, ни пневмонии. Переболеют все, поэтому тесты мы делать не будем. Тесты делают контактам первого уровня, если заболевшие являются членами одной семьи. Факт заболевания коллеги из одного кабинета не является основанием для проведения теста». Терапевт отправила мужа на общий анализ крови.

Ирина переживает, в их семье подрастают маленькие дети — 1,5 года и 6 лет.

— Благо условия в доме позволяют, и муж живёт в отдельной комнате. При этом супруг вторую неделю ходит на работу и заражает окружающих.

Корреспондент позвонила на «горячую линию» в кабинет инфекционных заболеваний УЗ «Ивановская ЦРБ» по номеру 8 01652 9-49-11. Специалист рассказала, что контактом первого уровня признаются люди, которые имели тесный контакт с пациентом или больным коронавирусной инфекцией. Тесный контакт – проживание или работа в одном помещении. Контакты первого уровня определяются центром гигиены и эпидемиологии и передаются в больницу для дальнейшего обследования.

— В кабинет инфекционных заболеваний обращаются пациенты с симптомами и больные. За ними устанавливается медицинское наблюдение, их освобождают от работы. Такие пациенты наблюдаются или стационарно, или амбулаторно. Когда санстанция определяет круг контактов первого уровня, к ним выезжает контактная группа и обследует людей на дому.

— Обратиться к нам можно и самостоятельно, придя на приём. Мы никому не отказываем в обследовании. В этом конкретном случае пусть мужчина приходит на приём, будем с ним беседовать.