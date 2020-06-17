США разработали космическую стратегию обороны 17.06.2020, 22:17

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США будут работать над поддержанием космического превосходства.

США разработали стратегию обороны в космическом пространстве. Такое решение американские специалисты приняли для противодействия угрозе со стороны России и Китая.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Так, Министерство обороны США выпустило обновленную космическую стратегию, которая заменила документ 2011 года, выпущенный администрацией экс-президента Барака Обамы.

"Стратегия предоставляет руководство для достижения желаемых условий в космосе в течение ближайших 10 лет", - сказал заместитель помощника министра обороны США по космической политике Стивен Kитэй.

Космическая стратегия основана на стратегии национальной обороны администрации Дональда Трампа с 2018 года, которая призывает вооруженные силы США подготовиться к конкуренции с Китаем и Россией.

Согласно стратегии, США должны работать над поддержанием космического превосходства, предоставляя космические возможности американским и союзным силам, обеспечивая стабильность в космосе.

"Министерство обороны должно противостоять новой реальности, когда у противников есть более совершенное оружие, предназначенное для нацеливания на военные спутники США и лишающее Соединенные Штаты ключевого военного преимущества", - говорится в стратегии.

В документе также отмечается, что Китай и Россия "представляют самые непосредственные и серьезные угрозы космическим операциям США", и что угрозы со стороны Северной Кореи и Ирана также растут.