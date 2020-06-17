Деньги на «Славянский базар» у «Саши 3%» есть 9 17.06.2020, 22:32

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Но на медиков их нет.

В этом году «Славянский базар» пройдет, несмотря на пандемию. Об этом на пресс-конференции заявили его организаторы, передает tut.by.

— Нормальные люди [ходят] без маски. Рассадник микробов, — говорит министр культуры Юрий Бондарь, входя в пресс-центр Дома прессы. — Никого не хочу обидеть, но не могу дышать. Нешта мяшае (так в оригинале. — Прим.), — говорит министр. — Вот [директор фестиваля] Лапицкий — никаких масок. Современный молодой человек.

Кстати, как отметил тот же Глеб Лапицкий, рассаживать зрителей через одного не планируется.