Парадокс Кремля: подрубленный под Путиным сук уже сильно трещит 1 Андрей Зубов

18.06.2020, 7:57

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К чему приведут поправки к Конституции РФ?

Владимир Путин, когда-то в 2000 году законно избранный на должность президента России на соревновательных выборах, с тех пор последовательно разрушает Конституцию, попирает закон и право, уничтожает независимый суд, принципы демократии и самоуправления, преследуя единственную цель — сохранение своей верховной власти в России вплоть до смерти. Вне всякого сомнения — это тягчайшее преступление перед народом России.

Результатом таких неумных действий может быть только обрушение всей системы

Но парадокс не в этом. Проводя 1 июля голосование по поправкам к Конституции, единственной целью которых является всё то же пожизненное властвование, Владимир Путин думает инструментами конституционного права, закона и народного волеизъявления осуществить свою цель, которая сама по себе является тотальным разрушением Конституции, надругательством над законом и всецелой фальсификацией демократии. Как может он надеяться утвердить свою власть на конституционном основании, которое сам последовательно разрушает много лет и разрушил теперь уже вконец?

Говоря по-простому — Путин рубит сук, на котором сидит, и сильно подрубленный им сук, на котором он умостился, уже трещит.

Понятно, что результатом таких неумных действий может быть только обрушение всей системы его властвования. И обрушение очень скорое. Остается наблюдать, стараться минимизировать последствия и не участвовать в делах тьмы.

Андрей Зубов, «Фейсбук»