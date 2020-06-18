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Коронавирус распространяется по Житковичам

  • 18.06.2020, 8:01
  • 1,267
Коронавирус распространяется по Житковичам
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО «НАША НІВА»

Больница переполнена, тесты не берут.

"В городе Житковичи Гомельской области ситуация с коронавирусом становится сложнее с каждым днем. Центральная районная больница переполнена больными Covid-19 и пневмонией. В палате лежат по пять человек, у родственников зараженных тесты не берут", - рассказал телеграм-каналу "Баста!" житель города.

"Каждый день привозят по 20-30 новых пациентов с подозрением на "корону". Многих приходится отправлять домой, так как не хватает мест. Госпитализируем только тяжелые случаи. Ставим диагноз "пневмония", потому что нет тестов и есть настойчивые рекомендации со стороны руководства", - пишет сотрудник ЦРБ.

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