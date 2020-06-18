Глава МИД Германии выступил за новую политику в отношении стран Восточной Европы 18.06.2020, 8:10

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Хайко Мас

Хайко Мас также оценил стратегию отношений ЕС с США и НАТО.

Германия, возглавив Совет Евросоюза (СЕ) в июле, сосредоточится на том, чтобы помочь странам справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Об этом в интервью Deutsche Welle в четверг, 18 июня, сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). В качестве примера европейских стран, которым особенно нужна помощь в выходе из кризиса, он привел Италию и Испанию. Германия как страна с таким большим объемом экспорта "выиграет от того, что дела в Европе будут идти хорошо", заявил Мас.

"Мост между Востоком и Западом"

В Европе есть много государств, которые с точки зрения политики безопасности устроены иначе, чем страны Западной Европы, сказал политик. Он при этом указал на воспоминания о Советском Союзе, перенесенные сейчас на Россию, о странах Балтии и Польше, которые чувствуют угрозу своей безопасности. Германия в этой ситуации может стать "мостом в Европе между Востоком и Западом", считает Мас. Он выступил за новую политику в отношении стран Восточной Европы с тем, чтобы у них не было ощущения того, что они "участники второго сорта".

Верховенство закона - один из принципов Европейского Союза, подчеркивает Мас. По его словам, Германия во главе Совета ЕС может начать дискуссию о более сильной привязке соблюдения верховенства права к выделению Евросоюзом финансовой помощи отдельным странам.

О США и НАТО

Отношения с США Хайко Мас назвал "скорее сложными", но добавил, что Европа и Соединенные Штаты связаны общими ценностями. Вероятно, США перестанут быть "щитом" Европы, и ей будет необходимо больше заниматься своей безопасностью. "Я не хочу, чтобы Европа стала независимой в военном отношении. Я хочу, чтобы мы как союзники по НАТО вместе с США защищали наши интересы", - указывает политик.