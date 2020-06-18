Ученые обнаружили неожиданный способ распространения COVID-19
- 18.06.2020, 8:28
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Риск заражения инфекцией в таких случаях возрастает.
Исследователи из Китая рассказали, как новый тип коронавируса COVID-19 может передаваться через общественные туалеты, пишет phys.org.
«Недавние исследования показали, что новый коронавирус, вызывающий COVID-19, может выживать в пищеварительном тракте человека и обнаруживаться в фекалиях инфицированных, что повышает вероятность того, что болезнь может передаваться через туалеты», - говорится в сообщении.
Смывание туалетов создает сильную турбулентность, и качественные данные свидетельствуют о том, что это может распространять как бактерии, так и вирусы.
Общественность, однако, остается в значительной степени не осведомленной об этом пути заражения, поскольку было проведено мало количественных исследований для изучения этого возможного механизма.
Исследователи отметили, что после смыва в воздухе оказывается множество мелких частиц, среди которых может находиться живой SARS-CoV-2.
Эрозольное облако с частицами может подниматься на расстояние около метра и оставаться в воздухе в течение минуты.
В исследовании говорится, что риск заражения коронавирусом таким способом возрастает, если туалет является общественным.