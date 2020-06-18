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В небе над Японией появился таинственный объект

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  • 18.06.2020, 8:39
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В небе над Японией появился таинственный объект

Шар летел на высоте 1,5 километров.

В небе над Японией наблюдали таинственный объект. Шар летел на высоте 1,5 км, имел два пропеллера и крестообразную конструкцию снизу. После обращений граждан, полиция подняла в небо вертолет, благодаря чему удалось рассмотреть некоторые детали объекта.

Однако он улетел в сторону моря и исчез, сообщает ria.ru со ссылкой на Министерство транспорта Японии.

И упомянутое министерство, и метеорологи заявили, что неизвестный объект не имеет к ним никакого отношения. К тому же, в районе, где видели шар, находятся аэропорты, и полеты без разрешения там невозможны.


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