В небе над Японией появился таинственный объект 5 18.06.2020, 8:39

7,984

Шар летел на высоте 1,5 километров.

В небе над Японией наблюдали таинственный объект. Шар летел на высоте 1,5 км, имел два пропеллера и крестообразную конструкцию снизу. После обращений граждан, полиция подняла в небо вертолет, благодаря чему удалось рассмотреть некоторые детали объекта.

Однако он улетел в сторону моря и исчез, сообщает ria.ru со ссылкой на Министерство транспорта Японии.

И упомянутое министерство, и метеорологи заявили, что неизвестный объект не имеет к ним никакого отношения. К тому же, в районе, где видели шар, находятся аэропорты, и полеты без разрешения там невозможны.