Коронавирус бушует на предприятии «Белпромпроект» в Минске 18.06.2020, 8:47

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ФОТО: SVABODA.ORG

Два отдела отправлены на карантин.

Вспышка коронавируса произошла на предприятии "Белпромпроект" в Минске. Два отдела – на карантине, сообщает телеграм-канал "Баста!"

"На госпредприятии "Белпромпроект" - вспышка коронавируса, - пишет работник. - Два отдела отправлены на изоляцию.

Обнаружен больной в архитектурно-строительном отделе. Оказалось, что контакты первого уровня это только два человека которые якобы тесно общались с зараженным. И даже они отказываются соблюдать самоизоляцию. Трёх человек, сидевших с больным рядом отправили на "удалёнку", остальные могут ходить и заражать своих близких.

Страшно понимать, что для своего начальства ты просто работающее мясо".

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