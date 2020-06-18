закрыть
18 июня 2020, четверг, 11:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус бушует на предприятии «Белпромпроект» в Минске

  • 18.06.2020, 8:47
  • 2,598
Коронавирус бушует на предприятии «Белпромпроект» в Минске
ФОТО: SVABODA.ORG

Два отдела отправлены на карантин.

Вспышка коронавируса произошла на предприятии "Белпромпроект" в Минске. Два отдела – на карантине, сообщает телеграм-канал "Баста!"

"На госпредприятии "Белпромпроект" - вспышка коронавируса, - пишет работник. - Два отдела отправлены на изоляцию.

Обнаружен больной в архитектурно-строительном отделе. Оказалось, что контакты первого уровня это только два человека которые якобы тесно общались с зараженным. И даже они отказываются соблюдать самоизоляцию. Трёх человек, сидевших с больным рядом отправили на "удалёнку", остальные могут ходить и заражать своих близких.

Страшно понимать, что для своего начальства ты просто работающее мясо".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико Андрей Санников
Как приблизить перемены: 4 простых шага
Как приблизить перемены: 4 простых шага Дмитрий Навоша
Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»