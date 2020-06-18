Эль Мюрид: Система «Саши 3%» буквально рухнула 9 18.06.2020, 8:59

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

В Беларуси вполне реальна ситуация масштабных протестов.

Белорусские выборы, которые пройдут 9 августа, обещают стать в ней самыми нервными за всю постсоветскую историю. «Легитимность» Лукашенко буквально рухнула, пишет в ЖЖ известный российский блогер Эль Мюрид.

На сегодняшний момент поддержка Лукашенко оценивается от 3 до 7 процентов. Причина, в общем-то, та же, что и у его коллеги Путина - риторика и реальность перестали сходиться хоть в каком-то одном пространстве.

Тот факт, что десятилетия, проведенные у руля, не дают возможности все время списывать стойко существующие противоречия на какие-то внешние факторы, никого не интересует. Признать его - это значит признать собственную неэффективность, а значит - поставить вопрос о том, что пора бы прийти к власти более эффективным.

Смена диктатора - психологически крайне непростой вопрос. Всегда возникает опасение, которое любая уважающая себя пропаганда раздувает до панического страха: «Кто если не он?» Страх перемен - нормальный человеческий страх, особенно, когда терять уже почти нечего, но еще есть совсем чуть-чуть. И вот это чуть-чуть как раз диктатор и гарантирует (или создает впечатление, что гарантирует - как сегодня в России). Это логика любого диктатора - что Мадуро, что Путина, что Лукашенко, что Гитлера или Пол Пота.

Ответ на вопрос «Кто если не он?» лежит в принципиально иной плоскости. Нужно уходить от персоналий, а создавать механизм. Систему.

Природа действует методом перебора. Она не «заморачивается» на вопрос - кто лучше или кто хуже. У нее вообще нет таких критериев. Кто успешнее и кто более приспособлен к решению возникающих проблем - тот и есть лучше. Тот и выживает. Тот и двигает вперед развитие. И в этом случае на первый план выходит не очередной «спаситель» и «отец нации», а механизм, с помощью которого можно найти и выбрать нового руководителя страны, нового губернатора, нового депутата. Взамен старого, которому давно пора на покой.

Конец любой диктатуры - это нормальные выборы. Безусловно, в понятие «нормальные» входит много чего, но главное - это безусловная возможность изменить персональный состав власти. Что совершенно не означает, будто любой относительно честно выбранный будет тем, кем надо. Любой выбор - это всегда риск ошибки. Можно ошибиться и выбрать не того. Бывает. Но главное здесь опять же - не в конкретном персонаже, а в том, что ошибку можно исправить. На следующих выборах или даже досрочно. Хуже, если возможности исправить ошибку нет.

Раз нет механизма мирной смены и передачи власти - рано или поздно встанет вопрос о другом сценарии, и с этим ничего поделать нельзя.

В Беларуси вполне реальна ситуация масштабных протестов после 9 августа, так как Лукашенко не готов расстаться с властью при любом исходе голосования.