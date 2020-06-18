За Виктора Бабарико собрано уже 368 тысяч подписей 7 18.06.2020, 9:20

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ФОТО: BABRUYSK.BY

Штаб политика проверил большую часть из них.

За выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты Беларуси собрано 368 тысяч подписей. Об этом сообщается на сайте потенциального кандидата.

Из этих 368 тысяч подписей проверено 339 тысячи, подан в избирательные комиссии – 168 тысяч.

Вчера, 17 июня, банковский счет, на котором находятся средства избирательного фонда Бабарико, был заблокирован властями без объяснения причин.

Напомним, согласно Конституции, чтобы стать кандидатом в президенты, нужно собрать минимум 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты Беларуси завершается 19 июня. До 14 июля ЦИК должен провести регистрацию кандидатов.