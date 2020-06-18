«Белорусы, просыпайтесь! Настало наше время» 18.06.2020, 9:42

4,741

Фото: ТАСС

Эмоциональное обращение раскаявшейся матери.

Елена Кузьмина, активистка «Движения матерей-328» и «Народной Грамады» опубликовала видеообращение к белорусам:

«Хочу попросить у вас прощения за то, что 26 лет назад я участвовала в избирательной кампании Лукашенко. Участвовала в конкурсе по изготовлению торта. Комиссия во главе с будущим президентом подарила мне кофеварку за то, что я заняла первое место.

Я 26 лет хранила ее и верила в то, что я дождусь того дня, когда Беларусь будет счастливой страной. Но сейчас Матери-328 используют эту кофеварку как пепельницу для окурков. Этот стол ждет наших детей из тюрьмы. На этой площадке должны играть наши внуки, которых мы не дождались.

За то, что сделал Лукашенко, за то, что он упек в тюрьмы 20 000 ребят и девчат, за то, что он сегодня безосновательно, с вопиющими нарушениями законодательства и Конституции упекает людей, которые говорят правду - я понимаю, что виновата перед всей страной, потому что когда-то приняла в дар эту пепельницу.

Простите меня. И мой сын, прости меня. И пацаны по 328, простите меня. Политические заключенный, простите меня за то, что мы столько лет молчали и не говорили правды.

Беларусы, просыпайтесь! Настало наше время».