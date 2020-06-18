Что происходит в белорусских банках с иностранным капиталом? 11 18.06.2020, 9:51

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Физические лица уже начали спасать свои вклады.

Ночь с 16 на 17 июня надолго врезалась в память клиентов Белгазпромбанка.

БГПБ объявил о приостановке части операций с валютой. Уже утром банк так же внезапно убрал эти ограничения. 15 июня Нацбанк ввел временную администрацию в Белгазпромбанке, пишут banki24.by.

НБРБ приостановил полномочия правления банка и назначил главой временной администрации Надежду Ермакову.

В 2011—2014 гг. Ермакова возглавляла правление регулятора. Она была освобождена от должности после начала кризиса декабря 2014-го. Место Ермаковой занял Павел Каллаур, который руководит НБРБ по сей день.

Еще 12 июня российские акционеры Белгазпромбанка направили в НБРБ обращение, в котором обвинили Нацбанк в нарушении белорусского законодательства и права Евразийского союза. Нарушения, о которых говорили россияне, касались процедуры замены руководства БГПБ на временную администрацию.

Общий фон усугубило объявление о проведении внеочередного общего собрания акционеров БПС-Сбербанка. В повестку собрания, которое назначено на 23 июня, внесены 2 пункта — о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета и об избрании новых членов набсовета.

Наблюдательный совет БПС-Сбербанка возглавляет другой бывший председатель НБРБ — Петр Прокопович. На этой неделе он отвечал СМИ, что на самом деле собрание было плановым по дате и никакой чрезвычайщины в нем нет. Видимо, заявления Прокоповича слабо подействовали на широкую аудиторию, так как в БПС-Сбербанке выбрали крайне «удачное» время смены набсовета на фоне пертурбаций в Белгазпромбанке.

Теперь каждое объявление о смене руководства в частном белорусском банке может быть воспринято публикой паническим образом.

Согласно отчетности Белгазпромбанка по международным стандартам на начало 2020 года средства клиентов БГПБ составляли 3,011 млрд BYN в эквиваленте, в том числе срочные депозиты — 1,789 млрд BYN, текущие/расчетные счета и депозиты до востребования — 1,222 млрд BYN. Физические лица держали в Белгазпромбанке 1,396 млрд BYN.

Объем резервов Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов на 1 января составлял 1,9 млрд BYN. Это значит, что резервов Агентства хватит для возмещения средств физлиц даже в худшем сценарии развития событий.

Также на 1 января один крупный клиент держал в БГПБ 612,4 млн BYN в эквиваленте. Судя по информации в отчетности банка за 2019-й, это компания по транспортировке газа.

Если соотнести эту информацию с последним отчетом рейтингового агентства Fitch, то данная компания по транспортировке газа называется ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что белорусы уже начали спасать свои деньги и отзывать свои вклады из банков.