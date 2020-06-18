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«Перестали делать тесты на COVID-19, не хотят статистику портить»

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  • 18.06.2020, 10:08
  • 3,609
«Перестали делать тесты на COVID-19, не хотят статистику портить»

Красивые цифры для властей намного важнее, чем здоровье белорусов.

Читатели из Гомельской области сообщают Telegram-каналу "Баста!" о том, что уже несколько дней им отказывают в возможности делать платные тесты на COVID-19. Даже медики не могут узнать, заражены они или нет.

"В Гомельской области, а точнее в Мозыре и Гомеле, перестали делать даже платные тесты на "корону". Не хотят статистику портить. В общем, заражайтесь на здоровье!" - пишет читатель Telegram-канала из Гомеля.

"Уже несколько дней не могу добиться ответа, когда можно будет сделать платный тест на COVID-19 в Речице. Сначала говорили, что очередь, теперь – что нет тестов. Просят подождать минимум неделю. Знакомые врачи говорят, что даже в ЦРБ не всем сделали тесты, хоть и обещали. Тестя "неожиданно" закончились", - сообщает жительница Речицы.

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