Финский дипломат: Горбачев хотел отдать Финляндии Карелию 7 18.06.2020, 10:59

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Михаил Горбачев

Фото: ТАСС

Советское правительство хотело избавиться от дотационных районов.

В 1990–1991 годах Советский Союз выражал готовность передать Финляндии контроль над Карельской АССР и Выборгом Ленинградской области. Об этом в своих мемуарах написал бывший дипломат, консультант министерства иностранных дел Финляндии Юкка Сеппинен, сообщает издание "Гордон" со ссылкой на Iltalehti.

Эти земли были отторгнуты Советским Союзом в результате войны 1939–1940 годов.

Сеппинен уверен, что советское правительство хотело избавиться от дотационных районов. Эта тема звучала накануне переговоров президента СССР Михаила Горбачева с финским коллегой Мауно Койвисто; дипломат якобы узнал о наличии таких планов от советника – посланника СССР в Хельсинки Льва Паузина.

По словам автора мемуаров, правительство РСФСР во главе с Борисом Ельциным также демонстрировало готовность к обсуждению "карельского вопроса". Препятствием стала позиция Койвисто, который посчитал, что присоединение столь большой территории расбалансирует страну.