«Его уже многие называют и тараканом, и Сашей 3%»: исповедь минского таксиста 1 18.06.2020, 10:59

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Фото: «Наша Ніва»

Бывший майор милиции признался, что защищать Лукашенко уже никто не хочет.

Подписчик Facebook-группы гражданской кампании «Европейская Беларусь» рассказал о настроениях в обществе.

«Ехал сегодня в такси, - пишет он. - Таксист попался такой стандартный, который просто хочет всё рассказать. Оказалось, что он бывший капитан милиции, работал в одном из РУВД Минска, три года назад окончательно его всё достало, подал рапорт, пошел в такси. Говорит и веселее, и можно с людьми нормально общаться, чувствовать себя человеком, не то что в МВД, где и начальство видит в тебе какое-то животное, и вынуждают с людьми вести себя соответственно.

Сил, мол, больше не было всё это терпеть.

Со многими бывшими коллегами поддерживает отношение, и сейчас в их среде всё очень напряженно. Лукашенко реально ненавидят, никто не хочет защищать его интересы, но пока что служба вроде как обязывает. Однако, точка кипения уже почти пройдена и там тоже может быть срыв.

Среди таксистов тоже всё больше возмущения, чисто гражданского, уже нет того страха, что был раньше, мужики готовы поддержать любые протесты, если увидят их силу.

Среди пассажиров постоянно всплывают политические темы. Вообще, любые разговоры перетекают в политику. Лукашенко уже многие называют и тараканом и Сашей 3%.

Короче, говорит, достало всё, все недовольны и терпеть больше весь этот маразм никто не намерен, говорит, что перемены не просто близко, они уже начались, такое ощущение что уже нет никакого Лукашенко, а всё происходящее больше похоже на судороги подыхающего паралитика».