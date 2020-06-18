«Минздрав, ты что, спятил? Какой спад эпидемии?» 2 18.06.2020, 11:06

3,037

Жители Мостов сообщают о вспышке эпидемии COVID-19 в городе.

В Мостах Гродненской области за одни сутки выявлены более 80 зараженных коронавирусом, сообщает телеграм-канал "Баста!"

"Какой спад эпидемии? - пишет читатель. - У нас в Мостах – более 80 зараженных за сутки, одно из первых мест по заболеваемости по Гродненской области.

Минздрав ты что спятил? У нас все кипит! Все врачи стали терапевтами, хоть понятия не имеют, как лечить. Результаты тестов многим просто не приходят. Я – медработник – в шоке от того, что происходит. У людей уже обоняние пропало, все симптомы заражения есть, а мазков нет до сих пор.

На ОАО "Мостовдрев" очень много зараженных, в детских садах тоже, но все пока работают".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.