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«Зеленая»» энергетика впервые обошла атомную по объемам производства

  • 18.06.2020, 11:17
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«Зеленая»» энергетика впервые обошла атомную по объемам производства

Возобновляемые источники энергии продолжали демонстрировать рекордный рост.

По итогам 2019 года электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии, впервые обошли атомные электростанции по объему производства энергии в мире, пишет "Украинская правда".

Об этом говорится в ежегодном статистическом обзоре компании BP.

"Возобновляемые источники энергии продолжали демонстрировать рекордный рост и обеспечили большую часть прироста спроса (41%) среди первичных энергоресурсов. При этом уровень выработки энергии ВИЭ впервые превышал ее производство атомными станциями", — говорится в отчете.

Отмечается, что в прошлом году выработка электричества на основе "зеленых" источников выросла на 13,7 процентных пункта и составила 2805,5 тераватт-часов. При этом производство на АЭС выросло на 3,5 п.п. до 2796 тераватт-часов.

Доля ВИЭ в производстве электроэнергии составила 10,4%, что впервые превысило показатель атомных станций.


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