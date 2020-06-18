«Зеленая»» энергетика впервые обошла атомную по объемам производства 18.06.2020, 11:17

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Возобновляемые источники энергии продолжали демонстрировать рекордный рост.

По итогам 2019 года электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии, впервые обошли атомные электростанции по объему производства энергии в мире, пишет "Украинская правда".

Об этом говорится в ежегодном статистическом обзоре компании BP.

"Возобновляемые источники энергии продолжали демонстрировать рекордный рост и обеспечили большую часть прироста спроса (41%) среди первичных энергоресурсов. При этом уровень выработки энергии ВИЭ впервые превышал ее производство атомными станциями", — говорится в отчете.

Отмечается, что в прошлом году выработка электричества на основе "зеленых" источников выросла на 13,7 процентных пункта и составила 2805,5 тераватт-часов. При этом производство на АЭС выросло на 3,5 п.п. до 2796 тераватт-часов.

Доля ВИЭ в производстве электроэнергии составила 10,4%, что впервые превысило показатель атомных станций.