Ученые изобрели устройство, которое поможет определить качество алкоголя 4 18.06.2020, 11:20

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Теперь уровень метанола можно определить с помощью смартфона.

Команда исследователей и инженеров из лаборатории технологии частиц, ETH Zurich и University Hospital Zurich, разработала и изготовила устройство размером с ладонь, которое может измерять количество метанола в алкогольном напитке. В своей статье, опубликованной в журнале Nature Food, исследователи описывают свое устройство, как оно работает и насколько хорошо оно работает при тестировании, пишет «Хайтек».

В западном мире отравление метанолом встречается редко — до 90% таких ситуаций происходит в Азии. Отравление метанолом может вызвать болезнь и даже смерть — в прошлом году 789 человек во всем мире умерли после того, как неосознанно проглотили яд. Метанол представляет собой бесцветный, токсичный, летучий легковоспламеняющийся жидкий спирт, хотя низкие концентрации обычно считаются безвредными. Отравления, как правило, являются результатом того, что производители алкогольных напитков пытаются сэкономить, пытаясь повысить крепость напитков. Такой вид спиртных напитков можно распространять и продавать через местные торговые точки и у клиентов практически нет возможности их протестировать. Нынешний стандарт предусматривает лишь лабораторные испытания.

Метанол может попадать в алкогольные напитки и другими способами — он появляется, например, при их неправильном хранении, или дистилляции. Известно также, что он накапливает токсичные вещества в домашних фруктовых спиртных напитках. Недавно также сообщалось, что около 1000 человек заболели после употребления метанола в качестве средства от коронавируса в Иране — 300 из них умерли.

В своей новой работе исследователи разработали устройство небольшого размера, которое измеряет уровни как метанола, так и этанола в одном напитке. Устройство помещается на стакан после того, как напиток разлит. Аппарат извлекает небольшое количество воздуха из стекла, которое содержит испаренный метанол и этанол. Следом он отправляет данные на смартфон со связанным приложением, которое отображает уровни метанола и этанола в напитке. Кроме того, отображается предупреждение, если уровень превышает определенный порог.

Исследователи предполагают, что их устройство может оказаться полезным для пьющих дешевые алкогольные напитки. Также оно пригодится для полицейских учреждений или даже для работников скорой медицинской помощи. Исследователи отмечают, что устройство может использоваться для определения количества метанола, которое человек потребляет, с помощью забора воздуха.