Минчанин: Над «тараканом» смеются даже дети, в реальности он уже «саша-ноль»2
- 18.06.2020, 11:23
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Отец рассказал о своем разговоре с сыном-третьеклассником.
Саша 3% уже не президент, а некая номинальная фигура, которая просто будет мелькать еще месяцок повсюду а потом исчезнет так, будто ее и не было.
Читатель телеграм-канала "Баста!" из Минска рассказал о своем разговоре с сыном-третьеклассником.
"Сегодня сын пришел с улицы и с задоринкой такой подходит и спрашивает: "Папа, а ты знаешь, кто такой саша три процента?" Подыгрываю, говорю, что нет, а он в ответ смеется: "Это Лукашенко", - пишет читатель. - Сын в 3-м классе учится.
Над тараканом смеются уже даже дети, не понимая что это значит и инстинктивно догадываясь, что это что-то позорное, что-то такое ничтожное, что вызывает только смех.
Над ним смеются все мамы на детских площадках, а у нас во дворе несколько мам - учительницы в нашей же школе, и я точно знаю, что они не будут участвовать в фальсификациях. Мало того, из-за отказа участвовать в этом цирке их никто не уволил только потому, что их же руководство понимает, что Саша 3% уже не президент, а некая номинальная фигура, которая просто будет мелькать еще месяцок повсюду а потом исчезнет так, будто ее и не было.
Все уже поняли, что Саша 3% - это не надолго, и что в реальности он уже саша-ноль".
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