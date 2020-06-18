Минчанин: Над «тараканом» смеются даже дети, в реальности он уже «саша-ноль» 2 18.06.2020, 11:23

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Отец рассказал о своем разговоре с сыном-третьеклассником.

Саша 3% уже не президент, а некая номинальная фигура, которая просто будет мелькать еще месяцок повсюду а потом исчезнет так, будто ее и не было.

Читатель телеграм-канала "Баста!" из Минска рассказал о своем разговоре с сыном-третьеклассником.

"Сегодня сын пришел с улицы и с задоринкой такой подходит и спрашивает: "Папа, а ты знаешь, кто такой саша три процента?" Подыгрываю, говорю, что нет, а он в ответ смеется: "Это Лукашенко", - пишет читатель. - Сын в 3-м классе учится.

Над тараканом смеются уже даже дети, не понимая что это значит и инстинктивно догадываясь, что это что-то позорное, что-то такое ничтожное, что вызывает только смех.

Над ним смеются все мамы на детских площадках, а у нас во дворе несколько мам - учительницы в нашей же школе, и я точно знаю, что они не будут участвовать в фальсификациях. Мало того, из-за отказа участвовать в этом цирке их никто не уволил только потому, что их же руководство понимает, что Саша 3% уже не президент, а некая номинальная фигура, которая просто будет мелькать еще месяцок повсюду а потом исчезнет так, будто ее и не было.

Все уже поняли, что Саша 3% - это не надолго, и что в реальности он уже саша-ноль".

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