Светлана Тихановская: Только смена власти может помочь моему мужу выйти на свободу 1 18.06.2020, 11:59

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Светлана Тихановская

Фото: «Белсат»

Белорусский народ объединился.

Меньше чем через два месяца в Беларуси пройдут выборы президента. Один из возможных оппонентов Лукашенко — Светлана Тихановская, жена известного в стране политического блогера и одного из лидеров местной оппозиции Сергея Тихановского. Его самого не допустили до выборов, поэтому он решил поддерживать жену в президентской гонке. Сейчас она ведет свою кампанию сама — Сергей находится в СИЗО. В интервью RTVI Светлана Тихановская рассказала, ждет ли она справедливого суда над своим мужем, откуда ей поступал звонок с угрозами и намерена ли продолжать борьбу.

- С нами на прямой связи Светлана Тихановская, пока что незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси, претендент на этот пост и жена оппозиционного видеоблогера, автора ютьюб-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского. Светлана, я вас приветствую. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Я так понимаю, мы вообще в походных условиях вас где-то застали. Вы остановились в лесу, я так понимаю. Это кампания вас так загнала?

- Всем здравствуйте! Да, пришлось в таких условиях давать вам интервью, потому что перемещаемся из города в город. Так как у нас осталось крайне мало координаторов и возможности сдать подписные листы у нас нет, поэтому мне пришлось выехать самостоятельно и раздавать подписи самой. Сегодня уже мы преодолели 800 км. Уже время для сдачи подписей закончилось. Мы едем к месту ночевки. Завтра опять в путь.

- Накануне стало известно, что ваш муж Сергей Тихановский стал фигурантом якобы еще одного уголовного дела. Вы это подтверждаете? Так ли это? Что ему инкриминируют? Что вам известно?

- Вы знаете, я об этом узнала из средств массовой информации. И подтверждения этому у меня нет.

- То есть об этом говорят некие правозащитники белорусские, но вам это неизвестно?

- Да. Мне сказали, что следственный комитет сам будет давать комментарий по этому поводу, и если нам что-то интересно, если у нас вопросы, то чтобы звонили напрямую в следственный комитет. Мне пока ничего не пояснили по этому поводу.

- Но при этом никаких официальных сообщений от следственных органов Беларуси не было по этому поводу. Вам в последние дни, неделю удавалось как-то общаться с Сергеем? Известно ли, где он находится сейчас? Каково его настроение? Понятно, что вряд ли оно праздничное. Но тем не менее как-то он наблюдает за тем, что происходит, за выборной кампанией?

- К сожалению, он находится в СИЗО. Более того, он находится в карцере до 19 числа на данный момент. И я не думаю, что он знает, что происходит в Беларуси. Потому что газеты ему не доставляют, письма тоже. Поэтому я думаю, что он в полном неведении, что происходит вокруг.

- Сообщалось даже, что есть проблемы с передачей продуктов и вещей первой необходимости. Но это, правда, в изолятор временного содержания. Действительно с этим тоже есть проблемы?

- Нет. С передачей продуктов и средств первой необходимости проблем до сих пор не было. Но, согласно внутреннему распорядку, если обвиняемый находится в карцере, то передачи ему запрещены. Я надеюсь, что это временно и закончится 19 числа. Его выпустят. И уже в субботу 20-го мы сможем передать ему передачу.

- А обстоятельства, при которых он в карцер попал, известны? Что к этому привело?

- К сожалению, нет.

- Вы об угрозах и ранее сообщали. А в каком виде они поступают? Это какие-то письма, сообщения, телефонные звонки? О чем конкретно в них идет речь? Если вы готовы, конечно, об этом рассказать.

- Да. На самом деле вчера раздался телефонный звонок. И во время этого разговора меня предупредили, чтобы я не продолжала свою поездку по Беларуси по сбору подписей, по сдаче подписей. Возможно, это может плохо повлиять на меня либо на моих детей.

Я, конечно, готова была в тот момент сдаться. Но, поразмыслив, я подумала, что пока я так называемая медийная личность, пока средства массовой информации обращают внимание на меня как на претендента в кандидаты, пока народ меня поддерживает, то, возможно, это меня как-то защитит и защитит моего супруга.

- Но при этом этот телефонный разговор вы не записали, номер не определился, или как обстояли дела?

- Номер определился. Это был номер из другого государства.

- Из какого государства, если не секрет? Это Россия или же, может быть, какие-то другие соседи Беларуси?

- Это другие соседи Беларуси. Номер зафиксирован. Я пыталась на него перезвонить после того, как мне поступил этот звонок, и номер уже оказался недоступен.

- То есть что за страна, вы не готовы назвать, код которой определился?

- Да. Это был звонок из Украины.

- Что касается решения белорусских властей относительно судьбы вашего мужа, он сейчас находится в СИЗО, как мы в самом начале говорили. Как вы думаете, может ли ваш отказ гипотетический от участия в президентской кампании всю эту ситуацию обнулить? Сергей, возможно, выйдет на свободу. Или же теперь в любом случае, если белорусская репрессивная система взялась за человека, то, скорее всего, она его не отпустит, как вы думаете? И готовы ли вы пойти на такой шаг, если, допустим, будут какие-то гарантии?

- Я думаю, что, наверное, только смена власти может помочь моему мужу выйти на свободу.

- То есть по состоянию на сегодняшнее число, на сегодняшнюю дату шансов, что это может закончиться не реальным сроком заключения, вы не видите?

- Если они не смогут доказать вменяемые ему обвинения, то вполне вероятно, что дело рассыплется и он выйдет в ближайшее время.

- А политические дела в Беларуси часто рассыпались? Были такие прецеденты? На примере России мы видим, что даже при всей абсурдности обвинений, при всей абсурдности доказательств и их отсутствии часто получаются совершенно другие приговоры. В этом смысле судебная система в Беларуси насколько честна?

- Я думаю, что в случае с моим супругом надеяться на честный суд было бы опрометчиво. Но надежда умирает последней. И, возможно, его и оправдают. Очень хочется в это верить. Либо вообще не предъявят никаких обвинений.

- Светлан, на жертвы вообще в этой кампании приходится идти и вашим сторонникам, волонтерам. Мы знаем, что их задерживают на всем протяжении периода сбора подписей. Я так понимаю, что и сейчас есть проблемы. Что вообще с этими людьми? Насколько их много? Готовы ли вы им как-то помогать? Инициативная группа, штаб поддержки Сергея Тихановского и Светланы, соответственно?

- На данный момент задержано много человек. Точное количество не подскажу. Но все, чем мы можем им помочь на данный момент, — это юридическая помощь. У каждого человека есть адвокат. И мы помогаем родственникам осужденных и задержанных. Помогаем материально, морально. И если кто-то к нам обращается, даже физический труд… Пришлось помогать маме одного из задержанных по хозяйству. У него свое хозяйство. И наши волонтеры помогают заниматься этим хозяйством в данный момент, пока он находится в местах лишения свободы.

- Светлана, эксперты не исключают, что в случае, если белорусские власти по-прежнему будут усиливать давление на оппозицию, Евросоюз может ввести очередные санкции в отношении Минска. По-вашему, это как-то может остудить пыл режима Александра Лукашенко в отношении оппонентов? Или его уже мало что способно остановить? Это сможет как-то повлиять на ситуацию, в частности, на нахождение за решеткой вашего мужа?

- Вы знаете, я очень надеюсь на то, что Евросоюз и, возможно, Россия как-то повлияют на решение, которое принимается сверху относительно политзаключенных и относительно всей кампании в целом.

- Что касается будущего, как вы думаете, какие лето и осень в политическом смысле ждут Беларусь? Cейчас можно это спрогнозировать, как вы думаете?

- Вы знаете, народ устал и народ сейчас объединился. Поэтому что может быть, я, к сожалению, спрогнозировать не могу. Но я очень надеюсь, что наконец-то народ начнет отстаивать свои права, чего мы не делали на протяжении очень долгих лет.