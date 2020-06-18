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В Минске не хватает автомобилей «скорой помощи»

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  • 18.06.2020, 11:59
  • 1,796
В Минске не хватает автомобилей «скорой помощи»
ФОТО: BELTA.BY

Медики приехали к пациентам на автомобиле мебельного магазина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Баста!" cо ссылкой на подписчика из Минска:

"Минск, улица Основателей, 15. Проверка состояния зараженных Covid-19. Еще вчера медики приезжали на скорой, а сегодня - уже на автомобиле мебельного магазина. Не хватает скорых?" - спрашивает читатель.

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