В Беларуси снимут биографический фильм о Мулявине 18.06.2020, 12:27

Фильм будет состоять из восьми серий.

Частная студия «Первая КиноВидеоКомпания» выиграла тендер на съемки биографического фильма о Владимире Мулявине — лидере легендарного ансамбля «Песняры». Информация об этом появилась на сайте goszakupki.by, пишет tut.by.

Бюджет проекта составит 4,9 млн белорусских рублей, из них 2 млн даст государство. Фильм должен состоять из 8 серий не менее 44 минут каждая.

«Первая КиноВидеоКомпания» является создателем фильмов «Следы апостолов» и «Упыри».

Как сообщил генпродюсер студии Виктор Лабкович телеграм-каналу «Священный Белавуд», актерский состав еще не утвержден, кастинг еще не проводили. Кто исполнит роль Мулявина пока не ясно.

Предполагается, что львиная доля съемок (80−90%) пройдёт в Беларуси. Срок производства — 15 месяцев. Сюжет будущей картины будет нелинейным и охватит детство, зрелость, первые шаги в музыке и обретение популярности музыкантом.

По информации Лабковича, в покупке проекта уже заинтересован «Первый канал», а также российские онлайн-кинотеатры.