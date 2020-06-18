Просто всей страной выйти! 10 18.06.2020, 12:32

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Фото: ТАСС

Тогда никто приказы трехпроцентного лузера выполнять не будет.

Читательница Telegram-канала "Баста!" из Гродно рассказала, когда милиция перейдет на сторону народа.

"Я – адвокат, - пишет она. - Много разговариваю с сотрудниками милиции. Так получилось, что и родственники там есть, и по работе часто пересекаемся. Тема выборов и действий силовиков – сейчас самая главная во время разговоров. Они там тоже недовольны, тоже обсуждают ситуацию. У каждого из них есть друзья, родственники, знакомые, которые будут на Площади. Они это знают и понимают.

Что касается начальства – то там говорят простую вещь. Выйдет народ – никто приказы трехпроцентного лузера выполнять не будет. Спрашиваю, что в вашем понимании "народ"? Отвечают, что народ – это не пару сотен и не пару тысяч на улицах, как было во время протестов в последние годы.

Народ – это сто тысяч человек на Площади в Минске. Выйдут – и милиция, и другие силовики будут на стороне народа. Они, кстати, это говорят уже давно, больше 10 лет, а мы все не слышим. Часто просят задержанных активистов: ну выйдете вы по-нормальному, чтобы ни у кого рука не поднялась трогать вас.

В чем проблема? Просто всей страной выйти!

Давайте, когда придет час Х, поможем нашим милиционерам, нашим братьям и сыновьям, сделать правильный выбор. Для этого нужно просто выйти на Площадь и быть народом".

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