Меркель: Европа – устройство мира и свободы, которое мы можем и должны постоянно улучшать 2 18.06.2020, 12:36

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Фото: Getty Images

Канцлер Германии приложит усилия для защиты европейских ценностей.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена во время председательства Германии в Европейском Союзе прилагать усилия для усовершенствования европейского мирного проекта, передает «Немецкая волна». "Европа является открытым, динамичным устройством мира и свободы, которое мы можем и должны постоянно улучшать", - отметила Меркель в четверг, 18 июня, выступая в бундестаге с правительственным заявлением, посвященным председательству ФРГ в ЕС во второй половине 2020 года, а также саммиту ЕС, намеченному на 19 июня.

По словам канцлера, Европа нуждается в Германии в той же мере, что и Германия - в Европе. При этом Европа является не только историческим наследием, но и "проектом, ведущим в будущее", подчеркнула глава немецкого правительства.

В прошлом сообщество европейских государств росло, при этом речь идет не только о расширении ЕС, но и об углублении европейской интеграции, отметила далее Ангела Меркель. Она напомнила, что свой вклад в этот процесс внесли и конфликты, одним из последствий которых, по ее словам, стал рост взаимного доверия европейских государств.

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Канцлер также затронула тему выхода Великобритании из состава ЕС, произошедшего в начале текущего года. "Это решение, которого мы определенно не хотели, тоже в конечном счете привело к тому, что нами, 27 странами - членами ЕС, сильнее, чем когда-либо, руководит уверенность в том, что только совместно мы сможем соблюдать и защищать во всем мире наши европейские ценности и интересы", - указала она.

Меркель напомнила, что Евросоюз пережил многие кризисы, неоднократно возникали ситуации непонимания и ошибочных оценок. "Но они еще ни разу не привели к расколу и отречению от Европы", - подчеркнула она.