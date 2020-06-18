Ученые выяснили, какое растение было самым первым на Земле 2 18.06.2020, 12:50

7,304

Иллюстрационное фото pixabay.com

Его обнаружили на берегах реки Манилла.

Ископаемое папоротникообразного растения возрастом 350 млн лет, которое жило до динозавров и млекопитающих, было идентифицировано учеными как новый вид. Произошло это через 50 лет после его обнаружения, пишет lenta.ua.

“Палочкообразная” реликвия была обнаружена на берегах реки Манилла, Новый Южный Уэльс, после сильного наводнения в 1964 году, и собрана геологом-любителем Джоном Ирвингом. Он передал его в Государственную геологическую службу, которая оставила ископаемое томиться в ящике в течение десятилетий, прежде чем оно было повторно обнаружено французскими специалистами. Они разрезали двухдюймовые окаменелости, обнажив ряды прекрасно сохранившихся клеточных стенок. Когда их сравнили с другими ископаемыми растениями того же периода, а именно позднего девона, ученые поняли, что смотрят на новый вид, и даже новый род, имеющий сходство с современными папоротниками и хвощами. Находка, названная Keraphyton mawsoniae, особенно важна, поскольку окаменелости позднего девона встречаются крайне редко. Древнее растение росло в формации Барраба, Австралия, когда остров был частью суперконтинента южного полушария Гондвана. В это время растения и животные все еще работали над колонизацией земли, но океаны уже кишели жизнью.

В настоящее время находка остается во Франции, где его изучает Брижит Мейер-Берто, международный эксперт по первым растениям на Земле во французской лаборатории ботаники и моделирования растительной архитектуры и растительности в Монпелье. Эта лаборатория особенно заинтересована в ископаемых остатках из Девонско-каменноугольного геологического периода, чтобы построить более подробное понимание эволюции растений в течение этой эпохи.