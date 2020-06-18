Зеленский поднимет вопрос о членстве Украины в ЕС на саммите Восточного партнерства 7 18.06.2020, 12:57

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Фото: Офис Президента

Президент страны принимает участие в саммите по видеосвязи.

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи примет участие в саммите Восточного партнерства, который состоится в четверг, 18 июня, сообщает Офис президента, пишет korrespondent.net.

Как сообщается, в ходе саммита президент коснется вопросов координации усилий при реагировании на пандемию COVID-19, а также перспективы членства Украины в Европейском Союзе.

В ОП отмечают и другие стратегические вопросы с ЕС: перспектива расширения доступа украинских товаров на рынки ЕС и поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Восточное партнерство – это инициированная Польшей и Швецией программа, направленная на углубление и укрепление отношений ЕС с шестью восточными соседями: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Ожидалось, что саммит Восточного партнерства перенесут с июня на вторую половину года, но в итоге его решили провести в видеорежиме.