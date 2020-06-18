Сегодня в Минске - пикет солидарности с политзаключенными 27 18.06.2020, 13:20

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Пикет начнется в 18.00 возле Белгосфилармонии на площади Якуба Коласа.

Пора показать, что нас действительно 97%. Политики и активисты призывают прийти на Пикет солидарности сегодня, 18 июня, в 18.00. Он пройдет на площадке перед зданием Белорусской государственной филармонии на площади Якуба Коласа, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Друзья, настало время показать, что нас действительно 97%, тех, кто хочет перемен в стране, свободных выборов и лучшего будущего для нашей Беларуси, - пишет лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов. - Оставаться диванным воином и комментатором на YouTube — мало!

У нас осталось несколько дней, когда мы можем на законных основаниях пойти на массовые пикеты, чтобы собрать подписи для выдвижения независимых кандидатов в президенты.

Если мы не выйдем сейчас, то уже через несколько дней машина репрессий полностью разрушит нашу солидарность.

Что делаем 18 июня?

В 18.00 на площадке у Филармонии (станция метро «Площадь Якуба Коласа», проспект Независимости, 50) начнут работать пикеты по сбору подписей за кандидатов. Приглашаем всех претендентов.

С этого момента от пункта сбора подписей в обе стороны мы растягиваем наши очереди и создаем цепь солидарности.

Задача, чтобы на несколько километров в обе стороны от Филармонии растянуть очереди в тысячи неравнодушных людей, которые хотят перемен в стране.

Это будет наша солидарность, это будет наш ответ на пропаганду и психоз, которые пытаются поглотить страну и снова на 5 лет продлить процесс разрушения, обнищания и деградации нашей с вами Беларуси».

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