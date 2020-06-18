«Уже в конце лета мы сможем жить в свободной Беларуси» 10 18.06.2020, 13:22

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Фото: tut.by

Белорусы проснулись — это видно.

Подписчик группы «Европейская Беларусь» в Фейсбуке обратился к читателю со своим криком души, пишет пресс-служба гражданской кампании:

- Когда я читаю новости, мне кажется, что это какие-то сводки с фронта. Аресты, обыски, приказы обезумевшего диктатора, распоряжения давить всеми возможными способами на несогласных – это все происходит в Беларуси здесь и сейчас. И порой кажется, что всё это безумный страшный сон, проснуться хочется.

Однако, даже среди хаоса и беззакония, которое устроил небезызвестный Саша с тремя процентами, видится такое, чего раньше я не наблюдал – солидаризация всего белорусского общества. Мне кажется, что наши люди проснулись – это видно. Даже несмотря на размах репрессий гражданская активность растет, приходят новые идеи и люди. Белорусы дали явный сигнал: «Мы больше не согласны жить с подлой и лживой властью Лукашенко! Мы будем бороться!»

Я хочу обратиться ко всем, кто меня прочитает: поверьте, мне тоже бывает страшно, у меня тоже есть семья, дети, но я присоединяюсь к тем людям, кто готов защищать свои семьи и будущее потомков. Выход у нас у всех только один – идти до конца и убирать ненавистного диктатора. И если мы будем вместе, то уже в конце лета будем жить в другой стране – свободной и независимой Беларуси.