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В украинской Раде отказались забирать мандат у Святослава Вакарчука

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  • 18.06.2020, 13:57
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В украинской Раде отказались забирать мандат у Святослава Вакарчука
СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
ФОТО: УНИАН

Постановление не набрало соответствующего количества голосов.

Верховная Рада Украины не смогла прекратить полномочия народного депутата фракции "Голос" Святослава Вакарчука согласно поданному им заявлению, пишет "Украинская правда".

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование соответствующее решение без предоставления слова самому Вакарчуку. Сессионный зал возмущенно загудел. В конце концов постановление не набрало соответствующего количества голосов - 175 из 226 необходимых.

В то же время перед тем нардепы проголосовали за сложение полномочий народного депутата "Батькивщины" Ольги Бельковой. Она выступила с трибуны, объяснила, почему идет и поблагодарила коллег.


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