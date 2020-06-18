Ученые выяснили, где на Земле самый чистый воздух 2 18.06.2020, 13:59

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В этой местности в воздухе не обнаружили следов аэрозолей и других загрязняющих частиц.

Американские ученые выяснили, что самый чистый на Земле воздух — посреди Южного океана, омывающего Антарктиду. Из-за изолированности региона на нем не отразилась деятельность человека, пишет журнал «Нож».

По словам соавтора исследования Томаса Хилла, Южный океан — одно из немногих мест на Земле, практически не затронутых антропогенным воздействием. Так, в этой местности в воздухе не обнаружили следов аэрозолей и других загрязняющих частиц.

Ученые на борту исследовательского судна Socrates добрались с австралийского острова Тасмания до ледников Антарктиды, где взяли пробы воздуха. Исследователи нашли в образцах лишь «морские» бактерии, попавшие в воздух из воды.

Южный океан не имеет четко очерченной островами и континентами границы. Он соединяет в себе южные части Атлантического, Индийского и Тихого океанов.