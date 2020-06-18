В гомельском лицее разразился скандал между замдиректора и учениками 8 18.06.2020, 14:21

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Что происходит?

Несколько дней назад в соцсетях появилась информация о том, что в Гомельском государственном многопрофильном лицее замдиректора по учебно-воспитательной работе Рябица Алла Леонидовна применяет «особенные» методы воспитания в отношении своих несовершеннолетних подопечных. В частности, угрожает ученикам психбольницей, отбирает банковские карточки и наказывает за малейшую провинность.

«Сильные Новости» поговорили и с обиженными учащимися, и лично с Аллой Рябица. Обе стороны представили в свою защиту подписанные жалобы, скрины и аудиозаписи. Ситуация сложная и неоднозначная.

От лица учеников лицея выступает Елизавета (имена изменены — прим.ред.), которая знакома с ситуацией и пытается защитить друзей. В ближайшее время ученики собираются подать коллективную жалобу на Аллу Рябицу в правоохранительные органы.

«В Гомельском государственном многопрофильном лицее заместитель директора, человек лежавший в психбольнице, может позволить себе пугать детей психушкой и некоторых детей-сирот отправляет в эти заведения. Директор ничего не может сказать против, будто у человека нет мнения и полномочий. Также постоянный жесткий контроль детей, а именно: контроль средств, которые поступают на карту, карты, которые должны находиться у детей на руках (в том числе и паспорта), находятся у неё или у воспитателей.

В общежитии ребята, которые живут на первом этаже, моются в душе, где проживают не только они, но и тараканы со слизнями. Туалеты в таком же состоянии. На данный момент я знаю 4 случая, когда она положила девочек в психбольницу, аргументируя это тем, что те "бродяжничают, попытки суицида, агрессивное поведение" и многое другое. Человек имеет достаточно связей, чтобы выкрутиться из многих ситуаций.

Принижает девочек с нетрадиционной ориентацией, говоря гадкие вещи, вплоть до того, что таких людей не должно существовать. Девочку она положила в психбольницу из-за того, что у неё в семье (родной) появилась проблема. Выйдя на курилку перед закрытием, ей стало плохо. Она сидела под общагой и дышала свежим воздухом. Началась паника, ее начали искать, она пришла. Ее обвинили в том, что захотела убежать и гуляла бы до утра, после чего ее на два дня закрыли в общежитии, не позволяя выходить даже в коридор. Также в стандартных ситуациях, когда люди "косячат", она давит на больное, напоминая им, почему они стали сиротами, и говоря, какие плохие у них родители, что они никому не нужны», — рассказывает Елизавета.

А вот что журналистам рассказала вторая сторона конфликта — замдиректора по учебно-воспитательной работе ГГПМЛ Рябица Алла Леонидовна.

«Вся информация от учеников абсолютно лживая. Я уже написала заявление в правоохранительные органы за клевету. Если люди работают с детьми и знают специфику общения с сиротами, то как профессионалы они понимают, что сказанное детьми не всегда правда. Самое обидное, что написали это не наши ученики, а сторонний человек Елизавета.

Вся суть проблемы в том, что я сделала Елизавете замечание: она ведет аморальные действия в отношении моей несовершеннолетней подопечной Татьяны (имена изменены — прим.ред.). Татьяна поступила к нам из детдома относительно недавно, была достаточно сложным ребенком: проблемы с алкоголем, нетрадиционная ориентация. Я поняла, что она любит спорт и направляла ее в это русло. Она получала дипломы, мы вместе радовались успехам.

Своим замечанием Елизавете, которая старше Тани примерно на пять лет, я наступила на больную мозоль, вот и получила ответ. Она сказала, что отомстит мне. Что ж, у нее получилось.

Первая моя реакция на ситуацию была очень негативная, любому человеку будет неприятны оскорбления. Мне неприятно еще и как профессионалу. Мою профессиональную деятельность свели на ноль. Я должностное лицо, очень неправильно такие вещи делать.

Когда все это началось, мои ученики не поверили, что это все правда. Они мне пишут каждый вечер, спрашивают, как я. Но взаимоотношения с подопечными как были хорошие, так и остались. Меня поддерживают ученики, коллеги и руководство. Я работаю 22 года, я никогда не обсуждаю проблем детей с кем-то другим: у них могут быть свои тайны, свои секреты. Иногда ученики приходят пожаловаться, я их слушаю.

С каждым ребенком нужно разбираться, у всех вопросы с учебой, жильем и выпуском. У меня в попечении 40 человек, часть из них с диагнозом ОПФР — особенности психофизического развития. Мы стараемся распределить сирот в общежитии комфортно, чтобы они жили по двое.

Что касается «угроз психушкой». Это очень конфиденциальная вещь, я не могу и не буду говорить об этом. Но у нас бывают очень специфические дети с особенностями развития. Когда пишут об этом открыто, то страдают, в первую очередь, сами дети. Я никогда не пишу и не говорю, что эта категория детей-сирот. Они обижаются, а я их поддерживаю и понимаю их. Я считаю, что «рубанули» не только по мне, но и по детям. У меня многие ученики плакали из-за этого.

Мне их не просто жалко, это мои дети! Они со мной! Я каждый день волнуюсь за них. Я спать не лягу, когда мои дети не будут все на месте. Мне очень обидно, что так произошло», — на этих словах Алла Леонидовна заплакала.