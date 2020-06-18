Где сегодня можно подписаться за Светлану Тихановскую: актуальная информация
- 18.06.2020, 14:24
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Пикеты пройдут в Минске и многих городах Беларуси.
Сбор подписей за Светлану Тихановскую пройдет сегодня на легальных пикетах по адресам, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни»:
ВИТЕБСК
18.06.20
ТЦ Грин
15.30 - 20:00
ВИТЕБСК
18.06.20
Марко Сити
15:00 - 20:00
ГОМЕЛЬ
18.06.20
ул. Советская 60
16:00 - 20:00
ГРОДНО
18.06.2020
Площадь Советская
17:00 - 21-45
МИНСК
18.06.20
Метро Площадь Якуба Коласа
Комаровский рынок
12:00 - 22:00
МИНСК
18.06.20
Метро Партизанская
Универмаг Беларусь
17.30 - 20.00
МИНСК
18.06.20
Метро Малиновка
ТЦ Простор п-т. Дзержинского 126
16:00 - 21:00
МИНСК
18.06.20
Фрунзенский район
Каменногорская 72
(со стороны улицы вход в магазин с тапком на бегущей строке)
12:00-18:00
МИНСК
18.06.20
Метро Каменная горка
ТЦ Грин Сити
13:00 -21:30
МОГИЛЕВ
18.06.2020
ТЦ Атриум, ул. Первомайская 57
15:00 - 20:30
МОЗЫРЬ
18.06.20
ТЦ Глобал
12:00 - 20:00
НОВОПОЛОЦК
18.06.20
ТЦ "Пралеска"
с 17.00
С собой нужен паспорт.