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Где сегодня можно подписаться за Светлану Тихановскую: актуальная информация

  • 18.06.2020, 14:24
  • 2,461
Где сегодня можно подписаться за Светлану Тихановскую: актуальная информация
Фото: ТАСС

Пикеты пройдут в Минске и многих городах Беларуси.

Сбор подписей за Светлану Тихановскую пройдет сегодня на легальных пикетах по адресам, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни»:

ВИТЕБСК

18.06.20

ТЦ Грин

15.30 - 20:00

ВИТЕБСК

18.06.20

Марко Сити

15:00 - 20:00

ГОМЕЛЬ

18.06.20

ул. Советская 60

16:00 - 20:00

ГРОДНО

18.06.2020

Площадь Советская

17:00 - 21-45

МИНСК

18.06.20

Метро Площадь Якуба Коласа

Комаровский рынок

12:00 - 22:00

МИНСК

18.06.20

Метро Партизанская

Универмаг Беларусь

17.30 - 20.00

МИНСК

18.06.20

Метро Малиновка

ТЦ Простор п-т. Дзержинского 126

16:00 - 21:00

МИНСК

18.06.20

Фрунзенский район

Каменногорская 72

(со стороны улицы вход в магазин с тапком на бегущей строке)

12:00-18:00

МИНСК

18.06.20

Метро Каменная горка

ТЦ Грин Сити

13:00 -21:30

МОГИЛЕВ

18.06.2020

ТЦ Атриум, ул. Первомайская 57

15:00 - 20:30

МОЗЫРЬ

18.06.20

ТЦ Глобал

12:00 - 20:00

НОВОПОЛОЦК

18.06.20

ТЦ "Пралеска"

с 17.00

С собой нужен паспорт.


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