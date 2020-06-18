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Германия может ввести санкции против России из-за дела Хангошвили

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  • 18.06.2020, 14:25
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Германия может ввести санкции против России из-за дела Хангошвили
Хайко Маас

Ранее немецкая прокуратура выдвинула подозрение гражданину России.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил России санкциями после того, как немецкая прокуратура допустила, что бывшего чеченского полевого командира в прошлом году убили в Берлине по заказу правительства России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство DPA.

"Федеральное правительство оставляет за собой право принять дальнейшие меры в этом деле", - заявил Маас в четверг в Вене.

Ранее в четверг немецкая прокуратура выдвинула гражданину России подозрение в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году, допустив, что преступление было совершено по заказу правительства России.

По мнению немецкой стороны, причиной послужило "враждебное отношение" будущей жертвы к российским властям.

Бывшего полевого командира времен второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили, который был гражданином Грузии, застрелили 23 августа 2019 в берлинском парке Малый Тиргартен.

СМИ позже сообщили, что подозреваемый имел тесные контакты с российскими спецслужбами, в частности с ФСБ.

Ранее прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, который считается подозреваемым в причастности к хакерской нападения на немецкий Бундестаг в апреле-мае 2015 года.


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