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Сокрушительное поражение «Саши 3 процента»

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  • 18.06.2020, 14:39
  • 8,815
Сокрушительное поражение «Саши 3 процента»

Только истерикой проигравшего можно объяснить его неадекватные действия.

Итак, завтра завершается этап сбора подписей по выдвижению претендентов в кандидаты на президентскую должность, пишет телеграм-канал МКБ.

«Саша 3%» заявил, что количество собранных за него подписей давно перевалило за миллион, однако все видят – это не так. Даже с привлечением административного ресурса пикеты за деда обернулись полным и унылым провалом.

Только сокрушительное поражение может объяснить тот неадекват, который развернул Лукашенко по всей стране. Обида – она такая.


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