Сокрушительное поражение «Саши 3 процента» 7 18.06.2020, 14:39

8,815

Только истерикой проигравшего можно объяснить его неадекватные действия.

Итак, завтра завершается этап сбора подписей по выдвижению претендентов в кандидаты на президентскую должность, пишет телеграм-канал МКБ.

«Саша 3%» заявил, что количество собранных за него подписей давно перевалило за миллион, однако все видят – это не так. Даже с привлечением административного ресурса пикеты за деда обернулись полным и унылым провалом.

Только сокрушительное поражение может объяснить тот неадекват, который развернул Лукашенко по всей стране. Обида – она такая.