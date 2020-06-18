В Минской области произошли новые вспышки коронавируса 4 18.06.2020, 14:59

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иллюстрационное фото «Наша Ніва»

Родственникам отдают тела в мешках и требуют хоронить в закрытом гробу.

Новые вспышки коронавируса произошли в Клецком и Молодечненском районах Минской области, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Родственники живут в деревне Красное Молодечненского района, - пишет читатель. - Говорят, что их "обложили" со всех сторон. У всех соседей подтвержден Covid-19. Одного забрала скорая. У двоих также еще и двухстороння пневмония без симптомов, хотя тест положительный".

"Клецкий район, агрогородок Заостровечье, - сообщает подписчик. - У нас здесь вспышка коронавируса. По две недели люди болеют, а помощь им не оказывают, ссылаясь на то, что симптомов якобы нет. Температуру за симптом не считают. Тесты не делают, пока не начинают отказывать сердце, почки и другие органы. Уже есть умершие. Пишут, что люди умирают не от "короны", но родственникам отдают тела в мешках и требуют хоронить в закрытом гробу".

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