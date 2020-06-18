ЕС продлил санкции против России за Крым 2 18.06.2020, 15:02

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Санкции предусматривают замораживание активов и введение визовых ограничений.

Совет Европейского Союза утвердил продление еще на один год санкций против Российской Федерации, введенных после аннексии Крыма. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети, пишет korrespondent.net.

По его словам, ЕС необходимо усилить давление на РФ за нарушения прав человека, незаконную выдачу российских паспортов, строительство Керченской железной дороги и выборы в Крыму.

Решение было принято в четверг по письменной процедуре. Действие нынешних санкций истекает уже 23 июня.

Напомним, в среду, 10 июня, решение о продлении на один год крымских санкций против Российской Федерации принял комитет послов стран-членов ЕС.